Urteil: Taschenrechner am Steuer erlaubt?

Bildrechte: Thomas Kinschewski

Der Bundesgerichtshof hat gesagt, im Jahr 2017 gab es noch das 'Nur-Handy-Verbot' am Steuer. Ein Jahr später ist das generelle Verbot von elektrischen Geräten am Steuer in Kraft getreten, die der Orientierung, Information und so weiter dienen. Und ein Taschenrechner dient der Information. Das Ganze war also verboten - das Bußgeld ist in Ordnung.