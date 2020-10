Urteil: Geschwindigkeitsmessung per Streckenradar ist rechtmäßig

Bildrechte: imago images / localpic

Abhilfe sollen sogenannte Streckenradare, oder Section Control, schaffen. Auch in anderen Ländern wird der Streckenradar bereits getestet: In Italien, Österreich und den Niederlanden kommt er schon zum Einsatz. Dabei wird ein Streckenabschnitt einer Straße mit Kameras am Anfang und am Ende kontrolliert. So wird die Durchschnittsgeschwindigkeit ermittelt. Wenn der Autofahrer dann die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreitet, löst der Radar aus. So sollen auch Autofahrer, die aufs Gas treten, sobald der Blitzer passiert wurde, entlarvt werden.