Urteil der Woche: Kommunen nur begrenzt für sichere Straßen zuständig

Ein 8-Jähriger hatte 2016 das Auto seines Vaters auf der Straße gesehen und wollte deshalb vom Fußweg über die Straße laufen. Die Stadt hat an dieser Stelle aber Absperrketten anbringen lassen, um aus Sicherheitsgründen den Fußgänger-Verkehr besser vom Autoverkehr abzutrennen. Als der Junge loslief, sah er offenbar die Kette in der Dämmerung nicht und stürzte. Er wurde dabei schwer am Ohr verletzt und musste mehrfach operiert werden. Laut dem Gericht leidet er noch heute unter den Folgen des Sturzes und verlangt deshalb von der Stadt Fürth Schadensersatz.