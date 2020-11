Schadensersatz bei brutalem Foul im Fußball

Ein Fußballer, der seinen Gegenspieler im Sinne der Regeln des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vorsätzlich brutal foult, muss für die dadurch hervorgerufenen Verletzungen haften. Diese Entscheidung hat der 7. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts getroffen. Im vorliegenden Fall war der Kläger bei einem Kreisklassenspiel im Mai 2017 bereits in der achten Spielminute gefoult worden und hatte dabei erhebliche Verletzungen erlitten. Der Schiedsrichter ahndete die Aktion mit der Roten Karte.

In der Begründung des Oberlandesgerichts (OLG) heißt es, dass nicht jeder Regelverstoß zwingend zu einer Schadensersatzverpflichtung führt. Entscheidend sei der Grad des Regelverstoßes und das Maß des Verschuldens. Der Beklagte habe die schwere Verletzung des Klägers billigend in Kauf genommen. Es handle sich um "brutales Spiel" im Sinne der Regel 12 des DFB, so Rechtsanwalt Thomas Kinschewski: