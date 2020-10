Urteil: Kein Rückgaberecht für maßangefertigte Küchen

Der Küchenhersteller sah das alles aber ganz anders. Die Sache landetete vor dem Amtsgericht Potsdam. Die Richter wandten sich wiederum an den Europäischen Gerichtshof .

Die Brandenburgerin scheint den Fall erstmal verloren zu haben. Allerdings gibt es noch einen zweiten Haken an der Geschichte, mit dem sich jetzt wieder die Richter in Potsdam beschäftigen müssen: Weil die Frau den Vertrag auf einer Messe geschlossen hat, muss geklärt werden, ob die Messe als Geschäftsraum gilt, oder nicht. Danach richtet sich dann auch, ob die Entscheidung der Richter in Luxemburg für den Fall relevant ist oder nicht.