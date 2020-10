Urteil: Radmuttern nachziehen lassen ist Pflicht!

Bei jedem Reifenwechsel gilt die Faustregel: Nach 50 Kilometern sollte man nochmal in die Werkstatt und die Muttern nachziehen lassen. Ein Mercedes-Fahrer aus München hat das aber unterlassen, obwohl er in der Werkstatt darauf hingewiesen wurde. Ein Fehler, stellt MDR JUMP-Rechtsexperte Thomas Kinschewski fest:

Der Fall landete vor dem Landgericht München II , wo die Richter eine "weise" Entscheidung trafen, wie Rechtsanwalt Thomas Kinschewski findet: Der Mercedes-Fahrer hat eine Teilschuld an seinem Unfall, weil er die Muttern nicht hat nachziehen lassen.

Fahrlässigerweise die Radmuttern nicht nachziehen zu lassen sei ein Verschulden gegen sich selbst, so die Richter. Deshalb müsse der Mercedes-Fahrer für seinen Unfall mit haften.

Immerhin, der Fahrer hatte bei seinem Unfall Glück im Unglück: Niemand anderes kam zu Schaden. In so einem Fall käme wohl ebenfalls eine Eigenbeteiligung in Betracht, schätzt Rechtsanwalt Thomas Kinschewski. Deshalb gilt: