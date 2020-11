Urteil: Dürfen Mieter Katzennetze anbringen?

Geklagt hatte eine Katzenbesitzerin, die an ihrem Balkon ein solches Netz angebracht hatte. Die Vermieterin wollte, dass das Netz wieder abmontiert wird, weil sie keine Zustimmung dafür erteilt hatte. Der Fall landete vor dem Amtsgericht und das gab der Katzenbesitzerin recht.

Die Begründung: Das Halten von Katzen sei laut Mietvertrag generell gestattet, also gehöre auch ein Katzennetz, dass es dem Tier ermöglicht, an die frische Luft zu gelangen, ohne Nachbarn zu stören und Singvögel zu jagen, zum "bestimmungsgemäßem Gebrauch". Oder, wie MDR JUMP Rechtsexperte Thomas Kinschewski es zusammenfasst:

Für die Richter seien vor allem zwei Punkte ausschlaggebend gewesen, erklärt Kinschewski. Zum einen seien an anderen Balkonen in dem Mehrfamilienhaus ebenfalls Katzennetze angebracht gewesen und von der Vermieterin geduldet worden.

Zum anderen befanden sie, dass das Netz außerdem verhindert, dass die Katze Singvögel frisst. Außerdem könne das Netz ohne Eingriffe in die Bausubstanz des Hauses angebracht werden. Deshalb darf das Netz bleiben.

Katzennetze an Balkonen beschäftigen die Gerichte immer wieder. Das Amtsgericht Augsburg entschied in einem Fall etwa, dass Katzennetze keine Genehmigung vom Vermieter brauchen, wenn es ohne Eingriffe in die Bausubstanz, sprich Bohren und Dübeln angebracht werden kann. Ein ähnliches Urteil gibt es auch vom Amtsgericht Köln.