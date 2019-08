Chef darf keine Rache-Kündigung aussprechen, wenn Mitarbeiter gehen will

Eigentlich ist es eine einfache Geschichte: Ein Mitarbeiter findet in einer anderen Firma einen besseren Job. Der verspricht mehr Geld, mehr Zeit mit der Familie oder auch einen kürzeren Arbeitsweg. Also kündigt der Arbeitnehmer und verlässt Chef und Kollegen zum vereinbarten Termin. Ende, aus, alles gut. Im Arbeitsalltag ist es dann aber offenbar nicht immer so einfach.