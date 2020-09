Urteil: Familie muss geklautes Wohnmobil nicht zurückgeben

Der Fall zum Urteil der Woche nahm in Buxtehude seinen Lauf: Ein Wohnmobilhändler ist dort Betrügern aufgesessen, die ihm ein Wohnmobil geklaut habe. Die Betrüger haben sich mit gefälschten Papieren ein Wohnmobil zur Probefahrt ausgeliehen und nicht mehr zurückgebracht.

Wenig später stieß eine Familie aus Hessen bei Ebay auf das Wohnmobil. Sie kauften das Gefährt für 46.500 Euro in bar. Der Schwindel flog erst auf, als auf der Zulassungsstelle rauskam, dass das Wohnmobil gestohlen war.

So ging es drei Jahre hin und her: Erst sprach das Landgericht Marburg den Van der Familie zu. Dann kassierte das Frankfurter Oberlandesgericht dieses Urteil und das Fahrzeug sollte zurück an den Händler gehen. Nun hat der Bundesgerichtshof entschieden: Die Familie darf das Wohnmobil behalten. MDR JUMP-Rechtsexperte Thomas Kinschweski hat eine klare Meinung zu der Entscheidung: