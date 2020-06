Urteil der Woche: Abstandsregel darf zugunsten der Schulbildung gekippt werden

In Sachsen-Anhalt ist der Schulbetrieb langsam wieder angelaufen. Die meisten Jahrgänge sind derzeit in einem Wechselmodell organisiert. Damit werden Klassen in kleine Gruppen aufgeteilt und lernen abwechselnd zu Hause und in der Schule. In den Grundschulen ist das aber anders. Dort ist der tägliche Unterricht in voller Klassenstärke wieder aufgenommen worden. Es gibt die Vorschrift, dass nur eine feste Lehrkraft eine Klasse unterrichten darf, allerdings gilt dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht. Ein Grundschullehrer zog mit einem Eilantrag vor das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg und wollte sich für die Abstandsregel einsetzen, weil er sonst seine Gesundheit gefährdet sehen würde.