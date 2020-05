Urteil der Woche: Mutter kann die rechtliche Vaterschaft anfechten

Manchmal ist es ja nicht so einfach mit Beziehungen. So ging es auch einem Paar aus Bayern: Mal waren sie zusammen, mal getrennt. Und dann wurde die Frau in einer Beziehungspause von einem anderen Mann schwanger. Doch danach kehrte die schwangere Frau zu ihrem ursprünglichen Freund zurück, der aber nicht der Vater des Kindes ist. Rechtsanwalt Thomas Kinschewski erklärt den Fall: