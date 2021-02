Urteil der Woche: Muss die Versicherung für Corona-Verluste in der Gastronomie zahlen?

Gastronomen in ganz Deutschland haben es gerade sehr schwer. Auch wenn es in einigen Bundesländern Pläne gibt, wann Restaurants, Cafés und Co. wieder öffnen können, so ist die Zukunft dieser Branche nicht gewiss. Doch was ist, wenn man eine Versicherung abgeschlossen hat, die sich sogar unter anderem auf die Bekämpfung von Infektionskrankheiten bezieht?