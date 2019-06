Urteil der Woche: Muss die Krankenkasse auch im Urlaub Krankengeld zahlen?

15.06.2019 | 14:55 Uhr

Ein Mann aus Sachsen-Anhalt ist wegen eines Bandscheibenvorfalls lange krank geschrieben, will aber für ein paar Tage in den Urlaub fahren. Die Krankenkasse will in dieser Zeit kein Krankengeld zahlen. Zu recht? Darüber hat nun das Bundessozialgericht entschieden.