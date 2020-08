Urteil: Heimlich beim Sex das Kondom abziehen kann sexueller Übergriff sein

Was sie nicht merkt und weiß: Kurz bevor der Mann mit seiner Sache in der Frau fertig wird, entfernt er das Kondom. Sie schreit natürlich, ist völlig aufgelöst und zeigt den Mann an.

Das Amtsgericht in Tiergarten hat den Mann dann in erster Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Polizist ist aber in Berufung gegangen und nun hat das Kammergericht in Berlin entschieden.