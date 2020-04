Urteil der Woche zu Corona-Verordnung: Wie weit weg von der Wohnung darf man?

Besonders ein Punkt in den Verordnungen sorgt offenbar immer wieder für Verwirrung: Was genau heißt im "Umfeld des Wohnbereiches"? Darf man mit dem Fahrrad etwas weiter weg fahren? Was gilt, wenn man sehr fit ist und weiter joggen könnte als nur ein paar Kilometer? Kann man mit dem Auto ein Stück weit in den Wald fahren und dort wandern? In Leipzig etwa hatten Polizisten Sportler am Cospudener See kontrolliert und waren dabei von einer "Fünf-Kilometer-Grenze" um die Wohnung herum ausgegangen. Die gibt es nicht, die Polizeidirektion Leipzig entschuldigte sich später. In Sachsen wollte jetzt ein Kläger unter anderem diese Entfernungs-Frage genauer geklärt haben und stellte vor dem Sächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG Sachsen) einen Eilantrag. MDR JUMP-Rechtsexperte Thomas Kinschewski sagt: