Urteil der Woche: Bundesgerichtshof schmettert Eilantrag gegen Impfpflicht ab

Zwei Elternpaare hatten einen Eilantrag beim Bundesgerichtshof eingereicht. Sie wollten durchsetzen, dass ihre Kinder in die Kita dürfen, obwohl sie nicht geimpft sind. Die Kita hatte das abgelehnt, weil seit 1. März eine Impfpflicht gilt. Das bedeutet: Kinder dürfen nur noch in die Kita aufgenommen werden, wenn sie gegen Masern geimpft sind oder die Eltern nachweisen können, dass sie schon immun sind, weil sie Masern schon hatten.

Die Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe lehnten die Eilanträge der beiden Paare ab. In ihrer Begründung schlossen sie sich den Argumenten der Politiker sogar weitgehend an, erzählt Rechtsanwalt Thomas Kinschewski aus Dresden: