Geld zurück bei erfolgloser Partnervermittlung?

In Coronazeiten ist es gar nicht so einfach, einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zu finden. Da muss man eben kreativ werden - und auch mal auf Partnervermittlungsagenturen zurückgreifen. Das dachte sich auch eine Liebessuchende aus dem Raum Aachen und schloss prompt einen Vertrag. Doch es lief nicht ganz so, wie sie es sich vorgestellt hatte.