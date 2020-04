Urteil der Woche: Gasversorger dürfen Preise ohne persönliche Information erhöhen

"Sehr geehrte/r Frau/Herr…, leider müssen wir unsere Preise an die aktuellen Entwicklungen anpassen….!" Werden mit einem Schreiben Preiserhöhungen für Versicherung , Strom , Krankenkassenbeiträge oder auch Gas angekündigt, ärgert man sich im ersten Moment. Aber immerhin weiß man dann Bescheid und kann sich auch nach einem günstigeren Anbieter umsehen. Ein schon etwas zurückliegender Streit um Preiserhöhungen beim Gas könnte das jetzt ändern.

Die Stadtwerke in Neuwied in Rheinland-Pfalz hatten von einem Kunden verlangt, seine Rückstände bei der Gasrechnung zu zahlen. Der Versorger hatte die Preise für die Jahre 2005 bis 2007 erhöht und seine Kunden darüber nicht persönlich informiert. MDR JUMP-Rechtsexperte Thomas Kinschewski sagt:

Die Preiserhöhungen wurden zudem in der Zeitung der Stadt angekündigt. Der Kunde klagte gegen die aus seiner Sicht unwirksame Erhöhung. Das Landgericht Koblenz fragte dann beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) nach.

Der EuGH entschied: Die Erhöhung der Preise sei im konkreten Fall auch ohne die direkte Mitteilung an den Kunden in Ordnung.

Wer also Einkaufspreise durchreicht, muss Kunden nicht informieren. Wer die eigenen Gewinne erhöhen will, muss das direkt ankündigen. Der Europäische Gerichtshof fügte noch hinzu: Das Ganze ist nur dann erlaubt, wenn der Kunde auch gleichzeitig den Vertrag kündigen kann. Das heißt vereinfacht: Er muss die Erhöhung der Preise dann nicht hinnehmen, sondern kann gleich aus dem Vertrag raus. Ob das im konkreten Fall so ist, muss jetzt das Landgericht Koblenz prüfen. Dort war der Streit bisher verhandelt worden.