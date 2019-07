Urteil der Woche: Gibt es eine Entschädigung bei Flugverspätungen?

Ein Belgier will von Italien nach Hause und fliegt von Treviso nach Charleroi in Belgien. Mehr als vier Stunden hat der Flug Verspätung. Laut EU-Fluggastverordnung müsste die Fluggesellschaft Ryanair bei einer solchen Verspätung 250 Euro Entschädigung bezahlen, doch die Airline weigert sich. Also klagt der Belgier beim Friedensgericht bei sich zuhause. Doch das Gericht ist sich nicht sicher und gibt den Fall weiter an den Europäischen Gerichtshof.