Die Richter haben die Beiden an der Nase gestupst. Und das heißt: Leute, es gibt eine Mitwirkungsobliegenheit - ihr müsst so rechtzeitig zum Flug kommen, das ihr auch sicher den Check-In erreicht. Die Leute verwechseln meistens: zwei Stunden vorher im Check-In sein mit der Empfehlung, drei Stunden vorher überhaupt am Flughafen zu sein. So stand es auch im Kleingedruckten und das haben die Beiden nicht gesehen. Deswegen: Klage abgewiesen - kein Geld.