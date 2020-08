Urteil: Betrunken E-Scooter fahren - Führerschein weg?

Das wollte der Mann aus Nordrhein-Westfalen nicht auf sich sitzen lassen. Sein Gedanke: E-Scooter sind doch keine Kraftfahrzeuge, so wie Autos oder Mofas. Deshalb könne man ihm auch nicht den Führerschein wegnehmen. Er ging in Sprungrevision, das heißt, direkt vors bayerische Oberste Landesgericht .

Das Urteil ist wegweisend, weil der Mann aus NRW der erste ist, der durch alle Instanzen gegangen ist. Andere Gerichte können in Deutschland zwar immer noch anders urteilen. Staatsanwaltschaften können sich nun aber, wenn sie in Berufung oder Revision gehen, auf das Urteil aus Bayern stützen.

Manche E-Scooter können sogar noch schneller unterwegs sein, teilweise bis zu 60 km/h. Für die braucht man dann unter Umständen sogar einen Motorradführerschein. So oder so muss man sich in jedem Fall aber an die Straßenverkehrsordnung halten.