Wer mit Krankschreibung droht, muss mit Kündigung rechnen

Die Mitarbeiterin einer Bäckerei hat etwas erlebt, das viele von uns wahrscheinlich kennen: Sie geriet immer wieder in Streitigkeiten mit ihrer Kollegin. Damit das nicht mehr passiert, hat sie ihre Chefin darum gebeten, in andere Schichten eingeteilt zu werden. Diese wies die Bitte jedoch zurück.

Die Mitarbeiterin hatte bereits 10 Jahre beanstandungsfrei in der Bäckerei gearbeitet. Laut LAG hätte die Chefin die Frau bis zu ihrer Kündigung beschäftigen müssen, notfalls auch in einer anderen Filiale. Das Gericht entschied hier zugunsten der Klägerin. Das würde aber nicht bei jedem Fall so gut ausgehen, so Thomas Kinschewski: