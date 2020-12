Mieter dürfen Zahlungsbelege für Betriebskosten sehen

Streitfall war eine Betriebskostenabrechnung aus dem Jahr 2013. Ein Mieter in Berlin sollte 1262 Euro nachzahlen. Der wollte daraufhin sehen, ob die Vermieterin wirklich so viel bezahlt hatte. Doch die Frau gewährte lediglich Einsicht in die Rechnungen, nicht aber in die Zahlungsbelege. Der Fall landete vor Gericht und nun bekam der Mieter Recht.