Dieselskandal: Autokäufer bekommen Geld von VW zurück

Für zehntausende Diesel-Fahrer ist der Weg für Schadenersatz von Volkswagen frei. In seinem ersten Urteil zum VW-Abgasskandal stellte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe fest, dass klagende Käufer ihr Auto zurückgeben und das Geld dafür einfordern können. Auf den Kaufpreis müssen sie sich aber die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen.

Geklagt hatte ein VW Sharan-Besitzer. Er hatte 2014 knapp 31.500 Euro für das gebrauchte Auto gezahlt. Als 2015 der Diesel-Skandal bei VW aufflog, wollte er sein Geld zurück. Der Fall landete zunächst vor dem Oberlandesgerichts Koblenz. Die Richter dort entschieden, dass der Diesel-Besitzer die Kaufsumme abzüglich der Nutzung zurückbekommen soll: insgesamt gut 25.600 Euro plus Zinsen. VW wollte nichts zahlen, mit dem Argument: das Auto sei jederzeit voll nutzbar gewesen. Dem Kunden sei also kein Schaden entstanden.

Nun hat der BGH mit seinem Grundsatzurteil zugunsten des Autobesitzers die Linie für viele Tausend noch laufende Gerichtsverfahren vorgegeben. Nach VW-Angaben sind bundesweit noch rund 60 000 Verfahren anhängig, also nicht rechtskräftig entschieden oder per Vergleich beendet. VW kündigte direkt nach der Urteilsverkündung an, diesen Klägern Einmalzahlungen anzubieten.