Last Minute Urlaub 2021: Was ist noch möglich?

Sollen wir den Urlaub jetzt buchen oder lieber doch noch warten? Diese Frage haben sich in den letzten Wochen und Monaten wohl viele von uns gestellt. Durch die Verbreitung der Delta-Variante macht sich Verunsicherung breit. Wie schnell sich die Situation in Urlaubsländern ändern kann, haben wir zuletzt bei Portugal und Großbritannien gesehen. Wir haben Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband gefragt, wie das Buchungsverhalten der Deutschen momentan ist und ob es noch etwas zu holen gibt.

Seit Mitte Mai nehmen die Buchungen in Reisebüros und auf Onlineportalen immer weiter zu, so Schäfer:

Pauschalreisen ans Mittelmeer sind dabei besonders gefragt, aber auch in Deutschland wird in diesem Jahr gerne die Seele baumeln gelassen. Corona hat fast alle Lebensbereiche komplett auf den Kopf gestellt. Und so findet auch das Reisen unter besonderen Bedingungen statt. Viele Länder sind erst seit wenigen Wochen überhaupt erst wieder für den Sommerurlaub verfügbar. Dadurch, dass die Einreisebestimmungen stetig gelockert werden, wird auch das Angebot immer breiter:

Die Fluggesellschaften reaktivieren sukzessive immer mehr Flugzeuge, immer mehr Hotels öffnen. Es ist noch nicht überall das komplette Angebot verfügbar. Es werden aber auch nicht alle Deutschen in der Menge verreisen wie vor Corona. Sodass ein knapperes Angebot auf eine etwas geringere Anfrage stößt. Aber trotzdem kann es in einzelnen Bereichen und Regionen zu kleineren Engpässen kommen. Wer sich im Reisebüro oder auf Portalen erkundigt, der findet noch etwas.

Die gefragtesten Reiseziele seien dabei die deutsche Nord- und Ostseeküste, die Bayrischen Mittelgebirge, Österreich, Niederlande, Dänemark und die polnische Ostseeküste. Was Pauschalreisen angeht, stehen Spanien, Griechenland und die Türkei an erster Stelle. Die sind derzeit auch am beliebtesten. 7 von 10 gebuchten Reisen sind Pauschalreisen. Die Preisentwicklung sei dabei stabil. Je höher die Nachfrage und je länger man wartet, umso tiefer muss man eventuell in die Tasche greifen.