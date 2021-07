Urlaubsrückkehrer: Testpflicht für alle, die nicht geimpft oder genesen sind?

Die Urlaubsländer Frankreich, Dänemark, Irland und Malta gelten seit kurzem wegen ansteigender Corona-Neuinfektionen als Risikogebiete . Wer aus diesen und anderen auch so eingestuften Ländern mit dem Flugzeug nach Deutschland kommt, ist zu einem Corona-Test verpflichtet . Davon ausgenommen sind Genesene und vollständig Geimpfte. Das Bundesgesundheitsministerium will die Testpflicht jetzt aber offenbar ausweiten. Alle Urlaubsrückkehrer sollen sich testen lassen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die Testpflicht offenbar auf alle Urlaubsrückkehrer ausweiten. Das berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe . Eine Sprecherin des Ministeriums sagte dazu am Dienstag:

Laut den Plänen müssten dann alle Reisende bei ihrer Rückkehr nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorlegen. Dabei soll keine Rolle spielen, aus welchem Land und mit welchem Verkehrsmittel Urlauber einreisen. Als Nachweis gelten ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, oder ein maximal 72 Stunden zurückliegender PCR-Test. Wer Urlaub in einem Risikogebiet gemacht hat, muss die Rückreise zudem digital anmelden - auf dem Einreiseportal . Das kann beispielsweise an der Grenze kontrolliert werden.

Bisher gelten Test- und Anmeldepflicht nur für Flugpassagiere und und nur für Einreisende aus Risikogebieten. Ausgenommen waren Urlauber, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Das soll auch so bleiben. Den Berichten zufolge ist Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) gegen die Pläne. Aus ihrer Sicht wäre eine umfassende Testpflicht unverhältnismäßig. Ab Mittwoch (28. Juli) gilt eine neue Einreiseverordnung. Darin ist noch keine ausgeweitete Testpflicht für Reiserückkehrer enthalten. In der neuen Verordnung wird aber festgelegt, dass nachweislich Geimpfte und Genesene anders als bisher von der Quarantäne befreit sind, wenn sie aus einem Virusvariantengebiet einreisen.

Das sei sicher auch darin begründet, dass bei Geimpften und Genesenen auf die Tests verzichtet werde, auch wenn sie aus Hochrisikogebieten kämen. Ein solches Vorgehen nannte er im Interview „fahrlässig“. Es sei bereits bekannt, dass sich auch Geimpfte mit der Delta-Variante anstecken könnten. Damit würde der Virologe in seiner Einschätzung noch weiter gehen als das Bundesgesundheitsministerium. Martin Stürmer leitet in Frankfurt das private Diagnostiklabor IMD. Am Montag hatten sich schon Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für schärfe Regeln für Reiserückkehrer ausgesprochen. Das dafür geplante Treffen der Ministerpräsidenten Ende August sollte vorgezogen werden, forderte Söder.