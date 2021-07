Endlich Urlaub: Mit diesen Apps wird er noch entspannter

Bitte mal aus der Sonne gehen!

Bildrechte: IMAGO / Westend61 Schöne Sommerbräune statt bösem Sonnenbrand: Die App UV-Check vom Berufsverband der Dermatologen (kostenlos für Android und iOS) berechnet abhängig vom Hauttyp, Uhrzeit und Standort, wie viel Zeit in der Sonne noch okay ist. UVLens (gratis für beide Systeme) warnt vor Tagen mit viel UV-Strahlung und erinnert ans Nachcremen.

Essen bestellen

Bildrechte: IMAGO / Mint Images Viele werden in diesem Jahr ein Urlaubsziel in Deutschland ansteuern. Andere wollen zumindest etwas weiter weg. Wenn für das Urlaubsland die in der Schule gelernten Sprachen nicht ausreichen, helfen Spracherkennungs-Apps. Die sind inzwischen so gut, dass sie im fremdsprachigen Ausland eine echte Hilfe sind. Bei Gratis-Apps wie dem Google Übersetzer (Android) oder iTranslate (iOS, In-App-Käufe möglich) muss man nur auf Deutsch das Gewünschte sagen und die Programme übersetzen in die gewünschte Landessprache. Umgekehrt klappt das auch. Alternativ können die Apps mit guten Ergebnissen auch Speisekarten scannen und auf Deutsch übersetzen. Am besten lädt man das Wörterbuch des Urlaubslandes schon vorab runter und kommt dann ohne mobiles Internet aus.

Mama, ich muss mal GANZ GANZ dringend.....!

Bildrechte: IMAGO / Eibner / Pressefoto Die Apps Toiletten in der Nähe (kostenlos für Google) oder Toilet Finder (kostenlos für iOS) lösen ein dringendes Problem. Sie zeigen in vielen Städten und Gemeinden den Weg zum nächsten WC. Das klappt in vielen Regionen Deutschlands und auch in vielen Regionen weltweit. Die Toiletten-Wegweiser sind ein Gemeinschaftsprojekt: Nutzer tragen WCs ein und geben an, ob die "Örtchen" sauber sind und auch barrierefrei.

Gibt es WLAN?