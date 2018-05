Im Schnitt haben die Deutschen 27 Urlaubstage. Wer die schön brav auf Wochen ohne Feiertage verteilt, kann damit etwas mehr als fünf freie Wochen für 2019 planen. Nutzt man dagegen die Brückentage gut aus, springen locker nochmal zwei Wochen Freizeit/Urlaubszeit heraus. Das klappt 2019 besonders gut, weil in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kein Feiertag auf einem Wochenende liegt. Ausgenommen sind Oster- und Pfingstsonntag, die auf einen Sonntag fallen müssen. In Sachsen-Anhalt gibt es zudem noch den Feiertag "Heilige Drei Könige" am 6. Januar., der 2019 auf einen Sonntag fällt. Beliebte Brückentage, wie die langen Wochenenden nach Christi Himmelfahrt oder dem Tag der Deutschen Einheit, sollte man sich am besten schon zeitig vom Chef als Urlaub genehmigen lassen.