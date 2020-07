Corona-Pflichttests, mehr Geld für Studenten und Azubis: Das ist neu ab August

Rückkehrer aus Coronavirus-Risikogebieten müssen sich künftig einem Pflichttest unterziehen. Diese Maßnahme soll schon in den ersten Augustwochen umgesetzt werden. Die Tests sollen für die Reisenden kostenfrei sein und von den Gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Sachsen will ab 3. August mit den Pflichttests starten. Die Risikogebiete werden vom Robert-Koch-Institut benannt. Die entsprechende Verordnung wird voraussichtlich in der nächsten Woche in Kraft treten. Getestet werden soll dann nicht nur an Flughäfen, sondern auch an Bahnhöfen und Autobahnraststätten.