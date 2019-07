Reisevorbereitungen ohne Stress: So packst du deinen Koffer platzsparend

Trick 1: Nur Klamotten für vier Tage einpacken - egal wie lange man weg ist. Der Clou: Am Ende der Urlaubswoche die Sachen in einer Wäscherei säubern lassen - die gibt es auf der ganzen Welt. Und: Die Klamotten für den Regentag ziehst du schon im Flugzeug oder auf der Hinreise an. Bildrechte: imago images / STPP