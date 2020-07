"Ein Sommer auf Usedom" - MDR Doku macht Lust auf Urlaub im Osten

Usedom gilt als Sonneninsel. Gut 2.000 Stunden scheint dort jedes Jahr die Sonne. Perfekt also für einen Urlaub im Osten. Die vierteiligen MDR Doku Ein Sommer auf Usedom zeigt, was Inselbewohner und Urlauber bewegt und nebenbei auch die schönsten Seiten der Sonneninsel in der Ostsee: Majestätische Seebrücken, malerische Fischerdörfer, das zauberhafte, naturbelassenen Hinterland und natürlich die Strände und Meer.