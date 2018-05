Am Memminger Flughafen haben Polizisten genau nachgefragt, wenn Familien mit größeren Kindern an den Tagen vor den Pfingstferien verreisen wollten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass einige Kinder unentschuldigt in ihren Schulen fehlten. Insgesamt zehn Eltern erhielten Anzeigen. Sie müssen jetzt mit Geldstrafen von bis zu 1.000 Euro rechnen. "Die Dreistigkeit der Eltern steigt“, sagte Polizeisprecherin Elke Schönwald der ARD schon letztes Jahr. 2017 waren allein am Flughafen Nürnberg mehr als 200 Eltern bei Kontrollen erwischt worden, die einfach die Ferien verlängert hatten.

Bußgelder für "Zu-Früh-Bucher" oder eine "Ferienverlängerung" würden also nicht verhängt. In Thüringen lautet die offizielle Vorgabe, dass sich Schulen erst ab elf Fehltagen ohne Entschuldigung beim Ordnungsamt melden. Das ist dann für die Bußgelder zuständig.

Laut Kultusministerium Sachsen-Anhalt wurde im letzten Jahr auf dem Flughafen Leipzig/Halle überprüft, ob Schulkinder wirklich früher in den Urlaub losdürfen. Das kann beispielsweise ähnlich wie in Bayern jetzt bei der Ausweiskontrolle durch die Polizei gemacht werden. Laut Sprecher Stefan Thurmann gibt es aber keine Pläne für diesen Sommer, Eltern zu kontrollieren:

Sie sollten mit offenen Karten spielen und bei der Schule nachfragen. In Sachsen beispielsweise entscheidet bei einer Unterrichtsbefreiung bis zwei Tagen der Klassenlehrer über eine Ausnahme. Bei mehr als zwei Tagen liegt laut Freistaat die Entscheidung beim Schulleiter. Zulässige Gründe für eine solche Ausnahme stehen in der Schulbesuchsordnung Sachsens. Dazu gehören Hochzeiten, Beerdigungen oder Wettkämpfe. In der Praxis und vorm Ferienbeginn sind manche Schulen aber vergleichsweise kulant, wie die Erfahrungen von Eltern im Freistaat zeigen. Das kann auch Steffen P. Walther vom Landeselternrat Sachsen bestätigen, der selbst vier Kinder hat. Auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt entscheiden die Schulleiter über eine Freistellung. In Thüringen gibt es laut Bildungsministerium in der Schulordnung "kleine Spielräume für Freistellungen vor oder oder nach den Ferien". Ein Recht darauf haben Eltern aber nicht. Matthias Rose vom Landeselternrat Sachsen-Anhalt sagte MDR JUMP: