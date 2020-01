Ohne Probleme Urlaub beantragen

Es gibt keinen gesetzlichen Vorteil. Aber die Rechtsprechung sagt: Es gibt so eine Art Sozialauswahl. Die Bundesländer in Deutschland haben ja unterschiedliche Ferienzeiten - und der fünffache Familienvater mit Frau und Kindern darf natürlich eher Urlaub in den Sommerferien seines Bundeslandes machen, als der dreiundzwanzigjährige Single, der auch mal gerne im Winter Ski fährt.