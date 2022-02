Orkan und Hochwasser in Mitteldeutschland erwartet

Wir erwarten in den nächsten Stunden eine stetige Zunahme des Windes, im Thüringer Wald gibt es auch schon erste Sturmböen und in der zweiten Nachthälfte wird der Wind sehr schnell auf Sturmstärke aufdrehen und es wird auch in tieferen Lagen Orkanböen geben. In den Kammlagen des Thüringer Waldes und des Erzgebirges sind Orkanböen mit über 130 km/h möglich.