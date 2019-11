"Unser Sandmännchen" feiert 60. Geburtstag!

Die 24 Zentimeter große Puppe mit dem spitzen weißen Bart, Zipfelmütze und kleinen Stiefelchen ist Deutschlands dienstälteste Figur im Kinderfernsehen: Am 22. November 1959 wurde "Unser Sandmännchen" in der DDR das erste Mal ausgestrahlt. Der Kalte Krieg machte auch vor den Kinderzimmern nicht Halt: Die Ost-Fernsehmacher hatten erfahren, dass auch das Westfernsehen an einem Sandmann arbeitete. Sie wollten unbedingt schneller sein und brachten ihre Figur acht Tage vor der Konkurrenz ins Fernsehen. Damals noch in Schwarz-Weiß. Der Trickfilmmacher hatte sich für das Sandmännchen an der Märchenfigur "Ole Augenschließer" von Hans Christian Andersen orientiert.