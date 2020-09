Unfallgefahr: Über 100 Fälle von gelockerten Radbolzen am Auto

In Bärenstein sind eine Mutter und ihr Kind nur knapp einem Unfall entkommen. Während sie mit dem Auto fuhren, löste sich das linke Vorderrad und verkeilte sich dann im Radkasten, erklärt die Mutter der Freien Presse. Weil die Familie nicht mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, sind mit dem Schrecken davon gekommen. Auffallend war, dass an allen anderen drei Reifen die Radbolzen noch fest saßen.

Wir haben seit dem Frühsommer ein vermehrtes Anzeigeaufkommen in diese Richtung festgestellt. Haben uns die Sache dann genauer angeschaut und haben noch ältere Fälle hinzugezogen. Jetzt sind wir bei um die 100 Sachverhalte, die wir in diesem Zusammenhang prüfen.

Bei diesen Fällen ist natürlich nicht klar, ob einige lockere Radbolzen technisch bedingt waren oder ob in allen Fällen die Radbolzen bewusst gelöst wurden, betont Jana Ulbricht. Eine organisierte Bande schließt sie aber aus.

Auch in Aue, Marienberg, Chemnitz und Annaberg sind schon Fälle von gelockerten Radbolzen an die Polizei gemeldet worden. Doch die Ermittlungen sind schwierig, da viele Autobesitzer die lockeren Radbolzen erst bemerken, wenn sich das Rad schon löst oder gelöst hat. So lässt sich schwer nachvollziehen, ob der Reifen erst seit kurzem oder schon seit ein paar Tagen locker ist. Und das wiederum erschwert die Einschätzung des Tatortes und des Tatzeitpunktes.