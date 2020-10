Dreifache versuchte Kindesentführung - Verdächtiger gefasst

Ein Unbekannter soll laut Angaben der Polizei am Dienstagmorgen in drei Fällen versucht haben, Kinder mit Gewalt wegzuzerren. Teilweise waren die Kinder in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten, die er zuvor in ein Gespräch verwickelt haben soll. Das geschah jeweils unweit einer Kindertagesstätte im Stadtteil Paunsdorf. Nach den erfolglosen Versuchen flüchtete der Täter. Eine Mitarbeiterin der Kita sagte dem MDR: