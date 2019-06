Mit einer Reise zum Weltklimagipfel 2016 ging für logo!-Moderatorin Jennifer Sieglar alles los: Die Reporterin war beeindruckt, wie sich die Politiker nach dem Pariser Klimaabkommen alle in den Armen lagen. Doch danach sei es beim Klimaschutz einfach nicht vorangegangen. Keiner habe sich einigen können, wie das Abkommen in der Praxis umgesetzt wird.

"Dann fang ich eben bei mir selber an!"

Jennie startete ihre ganz eigene private Klima-Challenge. Sie hat ein Jahr lang versucht, umweltfreundlicher zu handeln und sich dafür jeden Monat eine neue Aufgabe gesetzt. Darüber schreibt sie in ihrem aktuellen Buch "Umweltliebe" (Sachbuch, Piper-Verlag). Wir haben mit ihr darüber gesprochen, was ihr leicht gefallen ist, an welchen Stellen sie gescheitert ist und was sie nach einem Jahr Klima-Challenge in ihrem Leben dauerhaft geändert hat.

Wir wissen alle: Wir müssen was für die Umwelt tun. Aber wo genau fängt man im Alltag damit an?

Man kann viele Kleinigkeiten ändern. Zum Beispiel gesprudeltes Leitungswasser trinken und so 700 Plastikflaschen pro Jahr einsparen. Oder ich lass im Supermarkt wenigstens die günstige PET-Einwegflasche stehen und geb für die Mehrwegflasche 15 Cent Pfand aus. Die wird dann auch nicht gleich wieder eingeschmolzen wie die Einwegflaschen. Das kostet so viel Energie: Fürs Herstellen, für den Transport, fürs Shreddern und fürs Einschmelzen.

Was kann ich im Badezimmer an Kleinigkeiten ändern? Da sammelt sich auch immer sehr viel Plastik an!

Im Bad benutz ich jetzt nur noch festes Duschgel, also eine Seife, die kann man unverpackt kaufen. Und ich benutze eine feste Creme, die nutze ich gleich in der Dusche. Da spar ich dann auch so 20 bis 30 Plastikflaschen im Jahr ein. Und ich hab eine Bambuszahnbürste. Da musste ich mich erstmal an den Geschmack im Mund gewöhnen, vom dem Holz. Ich hab allerdings nicht geschafft, auf Wimperntusche zu verzichten. Die ist mir zu wichtig und festes Shampoo für die Haare hat bei mir auch nicht funktioniert.

Wo hast du in dem Jahr noch gemerkt, dass du an deine Grenzen kommst?

Flugzeug über den Wolken Bildrechte: imago images / Westend61 Man sollte ja möglichst gar nicht oder wenig fliegen. Das war schon hart, denn ich liebe es, die Welt zu bereisen. Da bin ich jetzt anderthalb Jahre privat nicht geflogen. Und innerdeutsch werde ich das auch jetzt beibehalten. Das dauert länger, aber es lohnt sich halt für die Umwelt. Und klar, öffentliche Verkehrsmittel im Alltag immer zu benutzen war für mich jetzt auch nicht so einfach. Weil ich eben eher ländlich wohne. Das waren große Herausforderungen!

Du schreibst in deinem Buch auch, wie hart es war, beim Klamottenkaufen auf die Umwelt zu achten. Was war da so schwer?

Ich habe ja gesagt, dass ich in dem Jahr möglichst umweltfreundlich mich kleiden will und da ist eigentlich die Lösung, dass man wenig bis gar nichts neu kauft. Für mich würde das aber nicht funktionieren auf Dauer. Daher hab ich gesagt: Ein Teil pro Monat ist erlaubt und das soll umweltfreundlich sein. Secondhand, getauscht oder aus Biobaumwolle. Das hab ich ein Jahr durchgezogen. Das hat auch geklappt. Ich hab auch alle Newsletter für Angebote auf Kleidung abbestellt und hab auch auf Instagram die Leute entfolgt, die mir jeden Tag zeigen, was ich alles besitzen sollte. Und ich hab gemerkt, dass ich das gar nicht so brauche, wie ich dachte. Und mein Kontostand ist auch besser!

Wenn du jetzt nach dem Jahr Klima-Challenge deinen Alltag durchgehst. Wo tust du jeden Tag was für die Umwelt?

Bildrechte: imago images / Panthermedia Wenn ich aufstehe, dann frühstücke ich und ich hab meine Ernährung umgestellt. Ich esse jetzt hauptsächlich regional und saisonal. Also im Moment sind das eben Erdbeeren und Joghurt und Müsli. Früher hätte ich da einfach ein Wurstbrot gegessen. Fleisch hab ich jetzt auch sehr sehr reduziert. Dann putz ich die Zähne mit der Bambuszahnbürste. In der Dusche benutze ich feste Seife. Dann fahr ich auf die Arbeit, dafür hab ich inzwischen ein Elektroauto. Das ist aber auch nicht für jedermann was. Bei mir funktionierts, weil ich eben eine Steckdose zu Hause habe. Dann trink ich mein Leitungswasser aus der Flasche, ich nehm keine To-Go-Becher mehr, das hab ich früher auch gemacht.