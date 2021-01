Das UMTS-Netz wird abgeschaltet – Und nun?

Der Hintergrund: Die Firmen wollen das freiwerdende Frequenzspektrum für den Standard 4G nutzen . Der ist auch unter dem Namen LTE bekannt - oder aber gleich für das superschnelle 5G. „Das gleiche Frequenzspektrum kann so wesentlich mehr Kapazität und somit Bandbreite bereitstellen. Das führt zu einer insgesamt effizienteren Netzauslastung und mehr Performance für alle Nutzer“, schreibt etwa Vodafone.

„Vom Schwarzweiß-Fernseher bis zum Wählscheibentelefon, vom Diaprojektor bis zur gelben Telefonzelle, und vom iPod bis zum ISDN-Anschluss – für jede noch so erfolgreiche Technik ist es irgendwann an der Zeit, in den Ruhestand zu gehen“, heißt es daher bei der Telekom. Die Mobilfunkfirmen argumentieren, dass sowieso nur noch wenige Menschen UMTS nutzen. Laut Statistiken von Vodafone laufen nur noch etwa 2,5 Prozent des mobilen Datenverkehrs über dieses Netz.