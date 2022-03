So gehst du mit schlechten News um

Manchmal ist es einfach zu viel. Dieser Tage erreichen uns ständig schreckliche Bilder aus der Ukraine, wo etwa russische Truppen eine Geburtsklinik in Mariupol angreifen, da wir hören, dass die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland neue Höchstwerte erreicht, wir werden von Klimaforscher in neuen Berichten eindrücklich vor der Erderhitzung gewarnt. Und auf einer persönlichen Ebene machen uns vielleicht Sorgen um krass gestiegene Preise für Energie und Benzin.

An schlechten Nachrichten mangelt es also wirklich nicht. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Man kann die ganze Sache einfach ignorieren. Das machen, wenn man der "UseTheNews"-Studie zur Nachrichtenkompetenz Jugendlicher und junger Erwachsener glaubt, gar nicht so wenig Menschen: „Die Hälfte der Jugendlichen hält es nicht für wichtig, sich über Neuigkeiten und aktuelle Ereignisse zu informieren“, heißt es in der Studie. Aber ganz ehrlich, das ist ja nicht wirklich eine Lösung – zumal man dann auch riskiert, bei Gesprächen und Diskussionen im Freundes- und Familienkreis nicht mitreden zu können. „Auffällig ist zudem, dass die Jugendlichen, die das Gefühl haben, politisch etwas bewirken zu können, deutlich mehr Interesse an Informationen über das aktuelle Geschehen äußern“, heißt es in der Studie.

Chronischer Stress

Wie aber nun umgehen mit der aktuellen Flut an schlechten Nachrichten? Was kann man dagegen tun, dass einen die unerfreulichen Entwicklungen nur runterziehen und handlungsunfähig machen? Der Psychiater Mazda Adli, Chefarzt an der Fliedner Klinik in Berlin, hat dazu einige Ideen: „Das, was richtig Stress macht, ist die Masse an Echtzeit-Schlagzeilen, Newstickern oder auch das Phänomen, dass wir zunehmend Nachrichten über Bilder und ohne Text entgegennehmen“, sagt der Mediziner. Im digitalen Zeitalter werde alles schnell über Bilder transportiert – und über diese übertrügen sich auch vermehrt Emotionen.

„Psychisch ist der permanente Konsum von schlechten Nachrichten sehr belastend. Er verursacht chronischen Stress. Gereiztheit, schlechter Schlaf bis hin zu Depressionen können die Folge sein“, bestätigt auch Maren Urner, Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln.

Ihr Kollege Adli rät deswegen zur Entschleunigung. Aus seiner Sicht ist zum Beispiel die gedruckte Zeitung eine bekömmliche Art und Weise, Nachrichten zu konsumieren: „Weil man das liest. Weil auch viele Nachrichten einen erst am nächsten Tag erreichen. In der Regel ist das ja immer noch rechtzeitig. All das hilft, ein bisschen Luft zu schaffen zwischen Ereignissen und den eigenen Gefühlen.“

Beschränkung kann helfen

Nachrichten nur aus der Zeitung - das ist nun aber vielleicht nicht jedermanns Sache. „Ein erster Schritt ist, sich zu überlegen, ob man gerade informiert werden möchte, über was man sich informieren will und wie“, sagt Urner. Sich zum Beispiel jeden Abend auf eine Nachrichtensendung zu beschränken, sei eine Idee. „Denn wir merken oft nicht, wenn es zu viel wird, und das kann langfristig zu gelernter Hilflosigkeit führen“, so die Expertin.

Auch Hildegard Steuer, Leiterin der Ökumenischen Telefonseelsorge im bayrischen Augsburg, rät, die aktuelle Nachrichtenlage „wohl dosiert“ zu verfolgen. Wer bemerkt, dass er vor den Nachrichten festhängt, erstarrt und den Alltag nicht mehr bewältigen kann, sollte die Geräte abschalten – und seine Konzentration auf die unmittelbare Umgebung lenken.

Steuer rät auch zu Atemübungen, wie beim Yoga oder dem autogenen Training. Außerdem könne Bewegung den Körper entspannen – weil dadurch zuvor ausgeschüttete Stresshormone reduziert werden.

Wer beruflich mit Nachrichten und Informationen über den Krieg zu tun hat und sich dadurch belastet fühlt, sollen sich im Anschluss an die Arbeit bewusst eine Auszeit nehmen, so Steuer. Zum Runterkommen.

Bewusst Gegenpole schaffen

„Es nützt den Menschen in der Ukraine gar nichts, wenn es uns schlecht geht“, sagt auch die Psychologin Felicitas Heyne. Deshalb bräuchten wir im Umkehrschluss auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn es uns gut geht. Um psychisch stabil zu bleiben, sei es wichtig, die Nachrichten-Schreckensbilder im Kopf „regelmäßig mit positiven zu ersetzen und so bewusst einen Gegenpol zu schaffen“, so Heyne.

Gerade für Menschen, die sehr darunter litten, so Heyne, sei es momentan wichtig, „sich ein zeitliches Limit für den Medienkonsum zu setzen, um sich nicht darin zu verlieren“.