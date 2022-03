Squad 303: Russlands Propaganda mit WhatsApp durchbrechen?

Was Russen und Russinnen in den russischen Nachrichten sehen und hören, unterscheidet sich stark von der Berichterstattung hier bei uns. Der Ukraine-Krieg wird dort nicht als das dargestellt, was er wirklich ist. Erst vor wenigen Tagen ist eine Kriegsgegnerin mit einem Protestplakat während der Nachrichten im russischen Staatsfernsehen aufgetaucht, auf dem zu lesen war:

Bildrechte: dpa Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen.

Der Mitarbeiterin des Staatsfernsehens Marina Ovsyannikova droht nun eine lange Haft. Die Wahrheit zu verbreiten oder sich über andere Medien zu informieren, ist in Russland momentan nicht ungefährlich. Ein Gericht in Moskau hat vor wenigen Tagen außerdem die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram verboten. Das macht es den Menschen in Russland noch schwieriger, sich objektive Informationen zu beschaffen. Die internationale und anonyme Gruppe Squad 303 weiß das und will helfen.

