Wird die Ukraine den Eurovision Song Contest 2022 gewinnen?

Auch die folgenden Plätze seien für Wett-Profis klar: Platz 2 werde Italien mit Mahmood & Blanco und ihrem Song "Brividi" ergattern, Platz 3 solle an Schweden und Cornelia Jakobs mit ihrem Lied "Hold Me Closer" gehen. In vergangenen Jahren lagen die Buchmacher mit den ESC-Spitzenplätzen oft richtig. Deutschlands Teilnehmer Malik Harris werde demnach nicht in der Top 10 vertreten sein. Unter den insgesamt 40 Nationen, die mittlerweile alle ihren ESC-Beitrag gemeldet haben, befindet Harris sich im Ranking aktuell auf Platz 24.