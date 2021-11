Challenge in der Wildnis: Influencer treten im Outdoor-Kampf gegeneinander an

Die ersten drei Folgen von „7 vs. Wild“ sind schon im Netz. Immer mittwochs und samstags werden neue Episoden veröffentlicht, insgesamt sind es 18. Gedreht wurde im 2. Halbjahr 2021 – genaueres ist nicht bekannt, auch der genaue Ort nicht – irgendwo an einem See in Schweden, heißt es. Alle sieben Teilnehmer, zwischen 22 und 38 Jahre alt, sind mehr oder weniger bekannte Influencer. Zu sehen ist "7 vs. Wild" auf dem Youtube-Kanal von Fritz Meinecke. Mit dabei ist zum Beispiel auch Chris, auf Social Media besser als "Relodiak" bekannt.