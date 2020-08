Udo Lindenberg über Corona: Maske auf und cool bleiben!

Wir brauchen die kollektive Mega-Power, also: Maske auf und mit panischer Konsequenz da durch!

Die Corona-Krise hat Udo hart getroffen. So hat er im März schon wegen Corona das legendäre Hotel Atlantic verlassen , in dem er seit über 20 Jahren lebt. Udo nimmt Corona ernst und vor allem die Maskenmuffel scheinen Udo auf die Palme zu bringen. Für die findet er deutliche Worte:

Für Veranstalter und Künstler ist das in vielen Fällen ein Verlustgeschäft. Wer die Maske verweigert, der bedrohe also auch die Kulturszene in Deutschland, sagt Udo Lindenberg.