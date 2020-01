Besonderer Kinofilm: Udo Lindenbergs Weg zum Star

Im westfälischen Gronau beginnt Udo Lindenbergs Lebensgeschichte. Regisseurin Hermine Huntgeburth erzählt im Film, wie ein hochsensibles Kind seinen eigenen Weg in die Kunstwelt findet. Es sind die ersten Schritte des Kult-Rockers. Im Film gibt es jetzt exklusive Einblicke in den frühen Udo. Gespielt wird die junge Version des besonderen Künstlers von Jan Bülow. Es ist keine einfache Aufgabe, Udo Lindenberg zu spielen. Aber der Mann mit dem charakteristischen Hut bewertet den Film sehr positiv. Bei der Premiere des Filmes in Hamburg sagte der 73-Jährige, der Film sei "mit einer solchen Liebe, so genial gemacht." Er startet am 16. Januar in den Kinos.