Ticketverkauf gestartet: Udo Lindenberg geht 2022 auf Tour

Der exklusive Vorverkauf ging am Mittwoch, 3.11. um 11 Uhr los. Wenn ihr noch keine Karten bekommen habt, keine Sorge! Am Freitag, 5.11. um 11 Uhr geht der allgemeine Vorverkauf los. Dann bekommt ihr Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und so lange ihr auf das Konzert wartet, könnt ihr schon mal den Text der neuen Single auswendig lernen.