Udo Lindenberg als besondere Briefmarke

Die Auktion der Marken geht noch bis zum 20. Dezember. Am Donnerstag lagen die Gebote bereits bei über 2.000 Euro. Das Geld, das bei dieser Aktion zusammenkommt, soll dann an den Förderverein Sternstunden gehen, eine Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks. Das Geld sei für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder gedacht.