Gelb, braun, blau oder rosa - welche Kfz-TÜV-Plakette du jetzt brauchst

Wohl kaum jemand weiß so ganz genau, wann die nächste Hauptuntersuchung (HU) fürs Auto ansteht. Ein Blick auf die Farbe der Prüfplakette verrät dir, ob du bald einen Termin vereinbaren solltest. Hast du auf deinem Kennzeichen jetzt noch eine blaue Plakette, musst du noch vor Jahresende zum TÜV, zur DEKRA oder einer anderen entsprechenden Prüforganisation. Darauf haben die Experten der DEKRA hingewiesen.

Die unterschiedlichen Farben der Prüfplaketten sind nicht nur einer Orientierungshilfe für dich, sondern in erster Linie für die Polizei. So erkennen die Beamten schnell, ob ein "TÜV" abgelaufen ist. Zur HU sollte man nämlich grundsätzlich pünktlich. Monat und Jahr auf der Plakette sind bindend. Darauf weist der ADAC hin. Wer zu spät dran ist, muss ein Bußgeld zahlen. Dabei kostet eine zweimonatige Überschreitung 15 Euro. Ab acht Monaten werden 60 Euro fällig und es gibt einen Punkt in Flensburg. Zudem wird eine Ergänzungsuntersuchung durchgeführt, für die 20 Prozent extra berechnet werden.