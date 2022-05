Über den Wolken: Längste Fußgänger-Hängebrücke der Welt in Tschechien eröffnet

Die Brücke befindet sich im Bergresort in Dolni Morava und verbindet den Sauberg (Slamnik) mit der Bodenkoppe (Chlum). Der Bau hat zwei Jahre gedauert. Sky Bridge wird von sechs Tragseilen gehalten, 60 weitere Seile und ein spezielles Dämpfersystem verhindern Schwankungen. Die Brücke ist nur in eine Richtung begehbar. Hunde und andere Tiere sind nicht erlaubt. Barrierefrei ist die Sky Bridge leider auch nicht, da sie nur 1,2 Meter breit ist. Rollstühle, Kinderwägen, Buggys und Fahrräder müssen also auf der anderen Seite bleiben. Zum Startpunkt führt ein Sessellift. Und auch auf der anderen Seite der Brücke ist das Spektakel nicht vorbei, so heißt es auf der Webseite: