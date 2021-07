Wegen Corona Delta-Variante: Tschechien verschärft Einreisebedingungen

Seit einigen Wochen sinken die Corona-Zahlen stark - auch in Tschechien. Innerhalb von sieben Tagen steckten sich nachweislich acht Menschen je 100.000 Einwohner mit dem Virus an. Momentan wird dort das Europäische Ampelsystem umgesetzt. Länder werden in Abhängigkeit der Infektions- und Testrate der grünen, orangen, roten, dunkelroten und grauen Kategorie zugerechnet. Deutschland wird dabei aktuell der grünen Kategorie zugeordnet. Doch die Delta-Variante breitet sich langsam aus. Für unser Nachbarland ist das Grund genug, um die Einreisebestimmungen ab dem 09. Juli erneut zu verschärfen.